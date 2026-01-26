Frosinone, non solo Fiori per dare l'assalto alla Serie A: in arrivo anche Fini dal Genoa

Dopo aver annunciato nella giornata di ieri l’arrivo dell’esterno offensivo mancino Antonio Fiori, classe 2003 in arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Mantova, il Frosinone si appresta a rinforzare il reparto offensivo con un altro esterno di prospettiva.

Il nome, come riporta Tuttosport, è quello di Seydou Fini, classe 2006 che ha esordito recentemente in Serie A con il Genoa. L’ala destra, che vanta otto presenze e tre gol con l’Under 21 italiana, arriverà anche lui in prestito per continuare il suo percorso di crescita che lo ha portato in passato a vestire anche le maglie di Standard Liegi in Belgio, nove presenze, ed Excelsior nei Paesi Bassi dove nella passata stagione ha segnato quattro gol e fornito cinque assist in 36 presenze.