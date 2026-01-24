Frosinone-Reggiana, le formazioni ufficiali: emiliani con Rozzio dal 1' per la difesa
Con la serata di ieri si è alzato il sipario sulla 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domani, domenica 25 gennaio, e vedrà quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.
Tra questi, anche Frosinone-Reggiana, con i padroni di casa che arrivano al match con scelte obbligate per il centrocampo, anche se di assenze ce ne sono anche tra le fila emiliane. Dove Rozzio è titolare al centro della difesa.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; F. Gelli, Cichella, Koutsoupias; Ghedjemis, Zilli, Kvernadze: . All.: Alvini
REGGIANA (3-5-2): Seculin; Papetti, Rozzio, Libutti; Rover, Charlys, Reinhart, Portanova, Bozzolan; Girma, Gondo. All.: Dionigi.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocata
Carrarese – Empoli 3-0
28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 15.00 Cesena – Bari
Ore 15.00 Frosinone – Reggiana
Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella
Ore 15.00 Mantova – Venezia
Ore 15.00 Monza – Pescara
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14
*una gara in più