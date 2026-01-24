Frosinone-Reggiana, le formazioni ufficiali: emiliani con Rozzio dal 1' per la difesa

Con la serata di ieri si è alzato il sipario sulla 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domani, domenica 25 gennaio, e vedrà quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.

Tra questi, anche Frosinone-Reggiana, con i padroni di casa che arrivano al match con scelte obbligate per il centrocampo, anche se di assenze ce ne sono anche tra le fila emiliane. Dove Rozzio è titolare al centro della difesa.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; F. Gelli, Cichella, Koutsoupias; Ghedjemis, Zilli, Kvernadze: . All.: Alvini

REGGIANA (3-5-2): Seculin; Papetti, Rozzio, Libutti; Rover, Charlys, Reinhart, Portanova, Bozzolan; Girma, Gondo. All.: Dionigi.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Già giocata

Carrarese – Empoli 3-0

28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso

Sabato 24 Gennaio 2026

Ore 15.00 Cesena – Bari

Ore 15.00 Frosinone – Reggiana

Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella

Ore 15.00 Mantova – Venezia

Ore 15.00 Monza – Pescara

Ore 17.15 Modena – Palermo

Ore 19.30 Spezia – Avellino

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 42

Venezia 41

Monza 38

Palermo 37

Cesena 34

Modena 32

Catanzaro 31

Juve Stabia 30

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25

Avellino 25

Sudtirol 22

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Mantova 19

Sampdoria 18

Spezia 17

Bari 17

Pescara 14

*una gara in più