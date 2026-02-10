Leccese e Decaro in coro: "Il Bari dovrà essere ceduto entro il 2028. Non ci saranno proroghe"

Si è tenuta ieri mattina la presentazione del Torneo delle Regioni, manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti per le rappresentative giovanili regionali di calcio e calcio a 5 che quest'anno si terrà tra Bari, Lecce, Brindisi e Taranto a marzo e aprile, e, come riporta il sito pianetabari.com, alla stessa hanno presenziato anche il sindaco di Bari Vito Leccese e il presidente della regione Antonio Decaro, che a margine dell'evento - ai cronisti presenti - hanno parlato anche della situazione del Bari e della questione legata alle multiproprietà.

Il primo cittadino del capoluogo pugliese si è così espresso: "La volontà della Federazione circa le multiproprietà è quella di rispettare la data fissata al 2028, da non considerare lontana: se la società non venisse ceduta entro quel termine, si avrebbe, per la proprietà, la perdita definitiva del titolo sportivo".

Fa poi eco Decaro, tra l'altro ex sindaco della città: "Il presidente Gravina ci ha confermato che non ci saranno proroghe, e quindi in maniera indifferibile il club dovrà essere ceduto entro il 2028. Io credo che sarà ceduto anche molto prima, è interesse anche della società valorizzare la squadra di calcio. Però a ora sono spaventato perché siamo penultimi: spero che il dinamismo dei giocatori più giovani ci possa portare a risultati importanti. Già nelle prossime settimane avremo tre partite importanti che segneranno il destino di questo campionato".