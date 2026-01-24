Il Bari non si gode solo la vittoria. È arrivato oggi anche il primo gol di Rao in biancorosso

Dopo un periodo decisamente molto nero, il Bari sembra aver leggermente risollevato la testa, perché quest'oggi è tornato alla vittoria. Un successo maturato sull'ostico campo del Cesena, alla prima di Moreno Longo, ritorno sulla panchina biancorossa dopo la stagione passata e - soprattutto - dopo l'esonero di mister Vincenzo Vivarini, che aveva rimpiazzato Fabio Caserta; buona la prima, a ogni modo, per quello che è il terzo allenatore della stagione dei Galletti, che sono ora in zona playout a differenza di quanto si vedeva prima del match, che li vedeva in zona retrocessione.

E non sono solo i tre punti quelli che si gode il Bari, ma anche il primo gol in stagione di Emanuele Rao, lo scorso anno in Serie C con la SPAL - poi fallita - e giunto in Puglia in estate con la formula del prestito dal Napoli. Un elemento sul quale la compagine di patron De Laurentiis ha puntato molto, e che sta adesso dando i suoi frutti: primo gol appunto, per il classe 2006, che si è adesso sbloccato, e prenderà magari maggiore fiducia in questa seconda parte di stagione.

Proprio Rao, è stato il calciatore che ha quest'oggi aperto le danze, quando il cronometro segnava il minuto 50, con un tiro a giro che non ha dato scampo a Klismann (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).