Il Frosinone blinda Ghedjemis: vicino il rinnovo fino al 2028
Il Frosinone è pronto a blindare una delle sue stelle più brillanti: l’esterno offensivo Fares Ghedjemis. Come raccolto dalla redazione di TMW il club ciociaro potrebbe trovare presto l’accordo per prolungare il contratto che porterà la scadenza del legame con il franco-algerino al 2028.
Arrivato nella seconda metà del 2023/24 dal Rouen in Francia, Ghedjemis ha collezionato 49 presenze, di cui sei in Serie A, con la maglia giallazzurra segnando dieci reti in totale. Quest’anno per lui c’è stata l’esplosione con otto reti in 20 presenze che stanno permettendo al club ciociaro di guidare, in maniera sorprendente rispetto alle attese di inizio anno, la classifica di Serie B.
