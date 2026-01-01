Frosinone, il vero colpo del mercato? La mancata cessione di Fares Ghedjemis

Si chiude senza movimenti in entrata e in uscita il mercato invernale del Frosinone, ma per Massimiliano Alvini e per i tifosi canarini la vera notizia è una conferma pesante: Fares Ghedjemis resterà in giallazzurro almeno fino al 30 giugno. La trattativa con il Celtic per la cessione della punta esterna classe 2002, scrive il Corriere dello Sport, non è andata in porto a causa della distanza tra domanda e offerta, permettendo così al Frosinone di trattenere uno dei suoi uomini chiave.

Più che una mancata cessione, la permanenza di Ghedjemis può essere considerata un vero e proprio “acquisto” per continuare a coltivare le ambizioni di una squadra rivelazione del girone d’andata. Da sottolineare, infine, il forte legame con il club: Ghedjemis non abbia mai forzato la mano per partire, nonostante un’offerta economica molto più vantaggiosa dalla Scozia, confermando il suo attaccamento al Frosinone e alla sua piazza.