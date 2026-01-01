Frosinone, il vero colpo del mercato? La mancata cessione di Fares Ghedjemis
Si chiude senza movimenti in entrata e in uscita il mercato invernale del Frosinone, ma per Massimiliano Alvini e per i tifosi canarini la vera notizia è una conferma pesante: Fares Ghedjemis resterà in giallazzurro almeno fino al 30 giugno. La trattativa con il Celtic per la cessione della punta esterna classe 2002, scrive il Corriere dello Sport, non è andata in porto a causa della distanza tra domanda e offerta, permettendo così al Frosinone di trattenere uno dei suoi uomini chiave.
Più che una mancata cessione, la permanenza di Ghedjemis può essere considerata un vero e proprio “acquisto” per continuare a coltivare le ambizioni di una squadra rivelazione del girone d’andata. Da sottolineare, infine, il forte legame con il club: Ghedjemis non abbia mai forzato la mano per partire, nonostante un’offerta economica molto più vantaggiosa dalla Scozia, confermando il suo attaccamento al Frosinone e alla sua piazza.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30