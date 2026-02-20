Frosinone, Ghedjemis a quota dieci gol. È la prima volta in doppia cifra in carriera
Continua la stagione da urlo di Fares Ghedjemis del Frosinone.
Con il gol, messo a segno questa sera nel recupero del primo tempo del match contro l'Empoli, l'attaccante francese raggiunge la doppia cifra in termini di gol nel campionato di Serie B.
Per il classe 2002 si tratta della prima volta in carriera che realizza almeno dieci gol in campionato. Finora il suo record era di 6 reti nella stagione 2022/2023 quando vestiva la maglia del Vannes OC nella terza serie francese.
