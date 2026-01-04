Mantova, è iniziata l'avventura di Bardi con i virgiliani: oggi il primo allenamento
TUTTO mercato WEB
È iniziata ufficialmente l’avventura di Francesco Bardi con la maglia del Mantova. Il portiere, arrivato dal Palermo in prestito con obbligo di riscatto condizionato, ha sostenuto oggi il suo primo allenamento agli ordini dello staff tecnico virgiliano, lavorando insieme ai nuovi compagni in vista dei prossimi impegni di campionato.
Il nuovo portiere del Mantova, attraverso i social del club, ha voluto salutare tutti i suoi nuovi tifosi:
“Ciao a tutti, un saluto e forza Mantova”.
Il comunicato del Mantova
"Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Francesco Bardi
Portiere classe 1992, Francesco Bardi arriva dal Palermo in prestito con obbligo di riscatto condizionato.
Benvenuto in BiancoRosso, Francesco."
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia