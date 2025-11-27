Paulo Azzi: "Monza è gioia, ma anche uno stimolo. Qui c'è tutto per fare bene"

“Essere al Monza non è solo una gioia, ma anche uno stimolo grande. Trovo una società solida che ha tutto per fare bene, con tutte le condizioni, è una gioia per me essere qua". Il laterale Paulo Azzi ha parlato così dell’importanza di far parte del Monza neo corso di un’intervista a Radio TV Serie A

Il classe ‘94 è arrivato la scorsa estate dalla Cremonese, con cui aveva conquistato la promozione in Serie A, e finora ha messo insieme 13 presenze con una rete contribuendo al primo posto dei brianzoli: “Ne approfittoper ringraziare l'amministratore delegato Baldissoni, il direttore sportivo Burdisso, il direttore tecnico Vallone e tutta la proprietà americana – prosegue Azzi come si legge su Tuttomonza.it - per la fiducia che mi è stata data".

Il brasiliano parla poi dei migliori interpreti, a suo dire, del ruolo di esterno mancino: “Per me sono Theo Hernandez e Di Marco con i quali ho giocato contro, a livello internazionale invece dico Nuno Mendes per il percorso che ha fatto con il Paris Saint Germain, davvero molto bravo. - conclude Azzi - E poi aggiungo Joao Cancelo che è in grado di giocare tanto a destra quanto a sinistra ed è dotato di buona visione di gioco, qualità e versatilità".