Arriva il primo album dei Calciatori dedicato interamente alla Serie B: disponibile dal 19/12

L’uscita dell’album dei Calciatori della Panini aveva destato nei giorni scorsi alcune perplessità in merito al trattamento riservato alla Serie B. Le formazioni cadette infatti erano rappresentate solo dalla foto di squadra e dello stemma, anziché dalle figurine dei vari calciatori presenti in rosa. Ma ora il motivo della scelta è stato spiegato.

Dal 19 dicembre infatti sarà disponibile in tutte le rivendite – fisiche e on line – il primo album Calciatori dedicato interamente alla Serie B. Lo ha annunciato la stessa Panini, azienda leader mondiale nella produzione di album di figurine, sui propri canali ufficiali presentando anche la copertina che vede rappresentati i giocatori più rappresentativi delle venti squadre cadette con il palermitano Joel Pohjanpalo e il monzese Matteo Pessina in primo piano .