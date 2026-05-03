Il Pescara mette nel mirino lo Spezia. Con allenamenti a porte chiuse in provincia di Teramo

Non sono bastati un mercato di alto livello a gennaio e una risalita dal fondo, il Pescara si giocherà l'intera stagione - con la conseguente permanenza in Serie B - negli ultimi 90' della stagione, che contrapporranno gli abruzzesi allo Spezia. Che sta vivendo la stessa situazione del Delfino, una salvezza o i playout da centrare in extremis. 34 i punti di entrambe le squadre, inutile precisare che una vittoria sarebbe utile per ambo le formazioni, anche se potrebbe non bastare, a seconda di quello che farà il Bari.

Non è però tempo di guardare in casa altrui, ma semmai rimanere concentrati sul da farsi. Ecco quindi che, come si legge sul portale sportabruzzo.com, la formazione di Giorgio Gorgone inizierà domani la settimana di lavoro, rigorosamente a porte chiuse: ogni pomeriggio ritrovo fissato allo stadio stadio “Ughetto Di Febo”, sito a Silvi, in provincia di Teramo.

Decisione singolare, così viene definita, quella presa dal club, che deve per altro fronteggiare la querelle tra il prima citato allenatore e Lorenzo Insigne, dopo l'episodio del rigore non calciato dall'attaccante nel match di venerdì scorso a Padova (gara poi persa 1-0). Che potrebbe avere, come no, delle ripercussioni importanti sull'immediato futuro.