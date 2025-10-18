Domenech sfata il mito delle convocazioni con l'oroscopo: "Mai fatto una roba del genere"

"Fa ridere solo chiedermelo. Mai fatto una cosa del genere in nazionale, come non ho mai badato ai tanti giornalisti che mi dicevano chi convocare. Quando

allenavo il Lione però gli 'scorpioni' li mettevo insieme nelle partitelle, per evitare problemi". Raymond Domenech sfata il mito che per anni è stato accostato al suo nome. Nessuna convocazione fatta guardando quindi le stelle e i segni zodiacali. L'ex commissario tecnico della Francia, sconfitta in finale dall'Italia di Lippi al Mondiale del 2006, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Ma la finale di Berlino l’ho rivista dieci anni dopo e solo a spezzoni. Soprattutto l’espulsione di Zidane perché me ne parlavano tutti in continuazione. Conoscendolo sapevo che poteva succedere, ma ogni tanto mi chiedo perché si sia comportato così. Ma fu più impattante l’infortunio di Vieira. È acqua passata".

L'ex ct transalpino è sempre convinto che una squadra vinse e l’altra non perse: "Anche per la Fifa è un pari - spiega -. È come una medaglia d’argento olimpica e in tanti mi dicono che fu il Mondiale più bello. Non ho rimpianti. Eravamo favoriti e gli italiani hanno giocato solo nei dieci minuti d’orgoglio dopo il gol di Zidane, arrivato troppo presto. Materazzi? È il protagonista della finale: provoca il rigore, pareggia, fa espellere Zizou e segna il suo rigore. Chi può pretendere di più".