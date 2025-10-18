Roma-Inter, Prohaska: "Koné giocatore moderno, Sucic molto ha qualità e visione"

Roma-Inter, sfida molto interessante. Questa sera all'Olimpico i giallorossi di Gasperini difenderanno il primo posto dai nerazzurri di Cristian Chivu in un match che potrebbe regalare diverse sorprese. La squadra della capitale vuole continuare sulla strada tracciata nelle prime sei giornate di campionato con la vetta in coabitazione con il Napoli. Lautaro e compagni invece, dopo un inizio un po' così, hanno ripreso a macinare punti scalando posizioni e dando un segnale alle concorrenti che possono ancora dire la loro in chiave scudetto.

Sulla partita si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Herbert Prohaska. Il doppio ex del match ha parlato della linea di mediana in particolare di Koné: "Mi pare il classico giocatore moderno che varrà una montagna di soldi. Al momento, mi pare più adatto alla Roma, all’Inter tra Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella dove lo metti? Ho la sensazione che, alla fine, sarebbero rimasti loro i titolari".

Fra coloro i quali possono farsi spazio in questa stagione c'è anche Sucic che lo stesso Prohaska ha detto di seguire con attenzione. "All’inizio - ha proseguito - pensavo fosse quello che era qui al Salisburgo, poi ho scoperto che Petar era il cugino: anche l’interista è molto interessante, ha qualità e visione".