TMW Il Venezia bussa alla porta della Juve per Owusu. Ma i bianconeri non vogliono privarsene

Continuano ad arrivare richieste dalla Serie B per il centrocampista Augusto Owusu in forza alla Juventus Next Gen dove è sceso in campo in 17 occasioni in questa stagione fra campionato e Coppa Italia Serie C. Se nelle scorse settimane si erano fatte sotto Mantova e Reggiana, con gli emiliani che già in estate avevano provato a portarlo in granata, nelle scorse ore è arrivata un’altra chiamata, questa volta da un club di alta classifica.

Si tratta, come raccolto dalla redazione di TMW del Venezia che avrebbe fatto un sondaggio con la Juventus per il classe 2005. Il club bianconero, al momento, non vuole sapere di lasciar partire un giocatore che è un perno della formazione guidata da Massimo Brambilla. Il calciatore sembra dunque destinato a proseguire la sua esperienza in Serie C dove ha collezionato in un anno e mezzo 38 presenze con la seconda squadra del club torinese.