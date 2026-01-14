TMW Jaime Baez può tornare in Italia. Tre club di B (e uno di C) seguono l'ex Frosinone

Quando nel gennaio 2024 Jaime Baez decide di salutare il Frosinone salutò anche l'Italia. Ad attenderlo una nuova avventura professionale in Patria con la prestigiosa maglia del Penarol.

Due anni, 46 presenze e 7 reti dopo il rapporto professionale fra l'esterno classe 1995 e il club di Montevideo si è chiuso per scadenza lo scorso 30 dicembre.

Per questo motivo il calciatore, attualmente svincolato, sembra essere tornato nel mirino dei club italiani.

Stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Baez sarebbe finito nel mirino di ben quattro club: Catanzaro, Mantova e Pescara (sarebbe un ritorno dopo l'avventura del 2017/2018) in Serie B oltre alla Salernitana in Serie C.