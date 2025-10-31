Juve Stabia, Abate: "Modena esperto e abituato a vincere. Gabrielloni? Vediamo"

Niente turno infrasettimanale per la Juve Stabia di Ignazio Abate. Domenica, però, le Vespe torneranno in campo per la trasferta in casa del Modena primo della classe in Serie B.

“É stata una settimana un po’ particolare - spiega l'allenatore dei campani -, siamo partiti i primi giorni della settimana che eravamo veramente in pochi ad allenarci a causa di piccoli infortuni. Vediamo se Gabrielloni domani riuscirà a fare il suo primo allenamento e portarlo con noi, Maistro ha un problema e quindi è da valutare, siamo un po’ in in emergenza. Sinceramente mi é dispiaciuto il rinvio con il Bari perché avrei voluto giocare in casa davanti ai nostri tifosi, soprattutto perché in questo momento il giocare ti toglie i pensieri, ti fa un po’ scaricare sul campo quell’adrenalina. Andremo a Modena sempre con la solita mentalità. Sarà una partita difficilissima ma anche un’opportunità di crescita.

Mi aspettavo il Modena così alto in classifica perché è una squadra costruita con identità e allenata da un allenatore molto bravo, ha una squadra con gente di esperienza e abituata a vincere, hanno aumentato la qualità generale con la proprietà che è forte e ambiziosa. Per noi deve essere vissuta come un’opportunità di misurarsi contro una squadra forte che sicuramente arriverà in fondo, che ha ben altre obiettivi rispetto ai nostri ma sempre con un’opportunità di mettersi in mostra, con la mentalità di andare a fare punti e con la voglia di divertirsi. Giocare senza i nostri tifosi mi dà fastidio perché sarebbero arrivati in tanti e per i ragazzi avrebbe rappresentato una spinta importante. Mi auguro che settimana prossima ci sia lo stadio pieno con il Palermo perché per noi è benzina e ripeto che è troppo importante”.