Audace Cerignola, Maiuri: "Grato al presidente della fiducia. Ora ripartiamo insieme"

Dopo quattro sconfitte consecutive in campionato l'Audace Cerignola ha ritrovato la vittoria, e dunque il sorriso, grazie al passaggio del turno in Coppa Italia contro il Casarano. Domani, però, gli ofantini sono attesi dalla sfida contro l'Atalanta U23 per la 12ª giornata del campionato di Serie C:

“Con il Casarano abbiamo giocato un’ottima partita - ha detto il tecnico Vincenzo Maiuri nella consueta conferenza stampa della vigilia (fonte TuttoCalcioPuglia) -, voglio specificare che non ho dato nessun contentino ai giocatori scesi in campo, l’obiettivo era raggiungere gli ottavi di finale. Sono stato soddisfatto di chi ha giocato, nonostante magari qualcuno di loro avesse fatto pochi minuti prima, perché hanno fatto una prestazione importante. La partita vinta ci dà un pizzico di positività in vista del match di domani, si vive di risultati e quindi siamo contenti per la prestazione e per l’obiettivo raggiunto.

Ho vissuto serenamente questi 10 giorni, sono situazioni che possono capitare nel mondo del calcio, ma vanno subito cancellate con carattere e con grande voglia di ripartire. Tra di noi ci siamo sempre confrontati all’interno, ho avuto modo di parlare anche con il presidente a cui sono grato per la fiducia che mi ha dato. Dobbiamo impattare la sfida di domani nel modo giusto con determinazione e sapendo che ogni pallone può regalarci o togliere una gioia. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci così come loro, ma bisogna vincere per noi, per i tifosi e per la società. Ligi e Greco sono out, valuteremo Martinelli”.