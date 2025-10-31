Avellino-Reggiana, i convocati di Biancolino: tornano Rigione e Palmiero. Out Panico

Attraverso i propri canali ufficiali l'Avellino ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Raffaele Biancolino per la gara di domani alle ore 12:30 contro la Reggiana per l'11ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match di Pescara del turno infrasettimanale tornano a disposizione Rigione in difesa e Palmiero a centrocampo. Indisponibili Manzi fra i difensori e Panico in attacco.

Portieri: Iannarilli, Daffara

Difensori: Missori, Rigione, Cagnano, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani

Centrocampisti: Palmiero, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, Besaggio

Attaccanti: Tutino, Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Insigne

Questo il report medico sugli assenti:

Luca D’Andrea è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Cosimo Patierno sta continuando il monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni continuano a migliorare.