Bari, a metà dicembre sarà pronta la nuova convenzione per l'utilizzo del San Nicola

A metà dicembre dovrebbe essere pronta la nuova convenzione sull’utilizzo del San Nicola che dovrà essere firmata dal Comune e dal club biancorosso dopo essere sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale. È questo quanto è emerso, come riporta Telebari, dall’audizione della dottoressa Cazzola, responsabile della ripartizione sport del Comune di Bari, durante la commissione trasparenza.

A rallentare l’iter è stata la consegna tardiva del piano di conduzione e manutenzione da parte degli uffici, con il tecnico esterno incaricato ha così chiesto una proroga per esaminare le circa 1800 pagine. Allo scadere dei 30 giorni concessi, il documento finale dovrebbe essere consegnato al consiglio comunale entro la metà di dicembre.

Attualmente la convenzione sul San Nicola, affidata alla famiglia De Laurentiis proprietaria del club cittadino, scadrà a maggio 2026 e per questo dovrà essere firmato un nuovo accordo in vista delle prossime stagioni. I consiglieri comunali presenti hanno chiesto inoltre rassicurazioni sulla possibilità di concludere le operazioni senza incappare in nuove proroghe ricevendo risposte positive dalla stessa Cazzola.