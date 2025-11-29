Juve Stabia, Abate: "Contro il Monza servirà una partita totale. Dobbiamo ridurre gli errori in difesa"

Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Monza: "Sono d’accordo con mister Bianco sulla necessità di dover aiutare gli arbitri, a Genova ho espresso il mio punto di vista. Ciò che notato in queste prime giornate sono la diversità delle decisioni prese da parte dei direttori di gara e il peso del Var. Domani ci sarà un arbitro molto bravo che avrà tutto il nostro supporto, non cerchiamo alibi ma dobbiamo pensare a migliorare le prestazioni in campo, facciamo del nostro punto di forza la qualità del gioco e l’intensità. Non è scontato il campionato che sta facendo il Monza, devo fare i complimenti a mister Bianco, trovare la quadra giusta dopo una retrocessione non è semplice. Domani dobbiamo fare una partita totale, con la convinzione che qui non sarà facile per nessuno e con la voglia di fare punti.

Dopo Genova i ragazzi erano dispiaciuti perché avevano disputato una prestazione solida in uno stadio difficile, abbiamo subito pochissimo e fatto la giusta prestazione. Nel primo tempo abbiamo avuto due palle gol e poi nel secondo siamo rimasti in 10, rispetto a Catanzaro e Modena la squadra è rimasta in partita, creando e questo mi lascia ben sperare il futuro. Dobbiamo ridurre gli errori difensivi e migliorare la qualità del gioco, Varnier non lo recuperiamo, Bellich ha un problemino al ginocchio, abbiamo varie soluzioni e sono sicuro che chi giocherà darà il massimo. Il Monza è una squadra fortissima, domani bisogna capire i momenti della partita, rispettando l’avversario ma avere un pizzico di presunzione e andare in campo per vincere la partita. Ci manca qualche gol dei centrocampisti e dei quinti, ma lavoriamo per migliorare. Domani ci sarà una bella cornice di pubblico, ma saranno i ragazzi a dover trascinare i tifosi. Mi auguro che sia una grande giornata.

Ho la sensazione che fuori casa non partiamo con quell’energia di dominare il gioco, ed è un aspetto da migliorare per ridurre gli errori al minimo. Come gli avversari trovano difficile giocare sul nostro sintetico, voglio ricordare che noi ci alleniamo tutta la settimana su questo campo e poi in trasferta giochiamo su campi in erba naturale e può portare a qualche difficoltà iniziale per i ragazzi. É un campionato difficile, ogni partita è complicata e noi dobbiamo pensare una partita per volta, fino alla sosta a testa bassa cercando di fare punti in ogni partita."