Juve Stabia, Beggi: "Vittoria di cuore e testa, il nostro obiettivo non cambia"

La Juve Stabia fa valere la legge del “Romeo Menti” superando tra le mura amiche la Virtus Entella per 1-0 cogliendo la seconda vittoria consecutiva portandosi al sesto posto in classifica in piena zona playoff. In sala stampa si è presentato Cesare Beggi, allenatore in 2° vista la squalifica di Ignazio Abate:

“L’assenza di Candellone ha pesato sul piano psicologico ma chi lo ha sostituito ha dato tutto. Snodo importante ma Burnete ha fatto quello che dove va fare. Ha sentito qualcosa al flessore, nei prossimi giorni farà gli esami e capiremo l’entità del suo infortunio. Siamo felici del ritorno di Gabbrielloni, mentre Varnier ha fatto bene nel primo tempo. Assenza del pubblico? È stato un colpo duro perché per noi è ossigeno, abbiamo sentito la mancanza anche se qualcosa ogni tanto si sentiva. Avevamo la motivazione in più per far bene, vittoria importante per tutti. Prima mezzora fatta molto bene poi con il passar del tempo le gare si sporcano, manca la sicurezza nel palleggio. Non avendola chiusa ci ha irrigidito, vittoria di testa e cuore”.

“Ci concentriamo veramente solo sulla salvezza, l’obiettivo è ancora lontana siamo solo a fine gennaio. Il gruppo e il mister hanno grande ambizioni ma a questo punto della stagione dobbiamo solo pensare a fare più punti possibile. Si è vista grande voglia da parte di tutti in fase difensiva, negli ultimi 25 minuti si è visto il cuore dei ragazzi, la voglia di non mollare e di vincere. Abbiamo provato a chiudere la partita ma poi non essendoci riusciti hanno sofferto per mantenere il vantaggio. Voglio sottolineare la prestazione di Mannini e Pierobon, allenare questi ragazzi è un privilegio ”.