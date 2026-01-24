Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1
Luci accese sulla 21ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via nella serata di ieri e si concluderà poi domani, domenica 25 gennaio, e vedrà quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.
Tra questi, anche Juve Stabia-Virtus Entella, gara che vedrà mister Abate in tribuna per squalifica.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Varnier, Giorgini, Bellich; Mannini, Correia, Leone, Zeroli, Cacciamani; Mosti; Candellone. All.: Beggi (Abate squalificato)
VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Karic, Nichetti, Di Mario; Guiu, Franzoni; Debenedetti. All.: Chiappella.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocata
Carrarese – Empoli 3-0
28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 15.00 Cesena – Bari
Ore 15.00 Frosinone – Reggiana
Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella
Ore 15.00 Mantova – Venezia
Ore 15.00 Monza – Pescara
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14
*una gara in più