Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1

Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 14:21Serie B
Claudia Marrone

Luci accese sulla 21ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via nella serata di ieri e si concluderà poi domani, domenica 25 gennaio, e vedrà quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.
Tra questi, anche Juve Stabia-Virtus Entella, gara che vedrà mister Abate in tribuna per squalifica.
Di seguito, le formazioni ufficiali:

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Varnier, Giorgini, Bellich; Mannini, Correia, Leone, Zeroli, Cacciamani; Mosti; Candellone. All.: Beggi (Abate squalificato)
VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Karic, Nichetti, Di Mario; Guiu, Franzoni; Debenedetti. All.: Chiappella.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocata
Carrarese – Empoli 3-0
28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 15.00 Cesena – Bari
Ore 15.00 Frosinone – Reggiana
Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella
Ore 15.00 Mantova – Venezia
Ore 15.00 Monza – Pescara
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14

*una gara in più

Articoli correlati
Serie B, Juve Stabia-Virtus Entella: cercasi punti nel silenzio assordante del Menti... Serie B, Juve Stabia-Virtus Entella: cercasi punti nel silenzio assordante del Menti
Juve Stabia-Virtus Entella, i convocati di Abate: out Piscopo, torna Gabrielloni Juve Stabia-Virtus Entella, i convocati di Abate: out Piscopo, torna Gabrielloni
Porte chiude al Menti, Abate: "Sconfitta per il calcio. È un duro colpo per Castellammare"... Porte chiude al Menti, Abate: "Sconfitta per il calcio. È un duro colpo per Castellammare"
Altre notizie Serie B
Sampdoria, Gregucci: "A Catanzaro dovremo fare una partita seria". E su Esposito...... Sampdoria, Gregucci: "A Catanzaro dovremo fare una partita seria". E su Esposito...
Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1... Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1
Monza-Pescara, le formazioni ufficiali: Bianco lancia il tridente Keita, Colpani... Monza-Pescara, le formazioni ufficiali: Bianco lancia il tridente Keita, Colpani e Alvarez
Mantova-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i virgiliani, subito in campo il neo... Mantova-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i virgiliani, subito in campo il neo acquisto Tiago
Cesena-Bari, le formazioni ufficiali: Longa opta per De Pieri-Rao sulla trequarti.... Cesena-Bari, le formazioni ufficiali: Longa opta per De Pieri-Rao sulla trequarti. C'è Dorval
Frosinone-Reggiana, le formazioni ufficiali: emiliani con Rozzio dal 1' per la difesa... Frosinone-Reggiana, le formazioni ufficiali: emiliani con Rozzio dal 1' per la difesa
Empoli ko per 3-0 con la Carrarese. Rabbia Dionisi: "Con prestazioni così, non andiamo... Empoli ko per 3-0 con la Carrarese. Rabbia Dionisi: "Con prestazioni così, non andiamo lontano"
Serie B, prosegue la 21ª giornata: in campo Bari, Palermo, Monza e Frosinone Serie B, prosegue la 21ª giornata: in campo Bari, Palermo, Monza e Frosinone
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
4 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Immagine top news n.1 Juve, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Immagine top news n.2 Il Nottingham Forest promuove il made in Italy: chi sono i 7 giocatori ex Serie A della rosa
Immagine top news n.3 Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina
Immagine top news n.4 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine top news n.5 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
Immagine top news n.6 L'Inter allunga in classifica. Tutte le probabili formazioni, da Juve-Napoli a Roma-Milan
Immagine top news n.7 Inter esagerata, 6-2 al Pisa e messaggio Scudetto. Chivu: "Tirato fuori l'orgoglio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, İlkhan: "Quattro anni non facili, ma non mi ho mai mollato. Ora tutti si fidano di me"
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Tutti devono fare tutto, siamo in pochi. Serve qualità nei terzini"
Immagine news Serie A n.3 Torino, Baroni: "Attenzione altissima per 90 minuti. Serve aggressività contro il Como"
Immagine news Serie A n.4 Como, Rodriguez: "Ho imparato a dribblare in strada. Il mio forte è l'uno contro uno"
Immagine news Serie A n.5 Kalulu: "Col Napoli è tosta, anche con gli assenti. Scudetto? Sempre viste le nostre possibilità"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, trovato l'accordo con il Boston River per Albarracin: la formula del trasferimento
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Gregucci: "A Catanzaro dovremo fare una partita seria". E su Esposito...
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1
Immagine news Serie B n.3 Monza-Pescara, le formazioni ufficiali: Bianco lancia il tridente Keita, Colpani e Alvarez
Immagine news Serie B n.4 Mantova-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i virgiliani, subito in campo il neo acquisto Tiago
Immagine news Serie B n.5 Cesena-Bari, le formazioni ufficiali: Longa opta per De Pieri-Rao sulla trequarti. C'è Dorval
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Reggiana, le formazioni ufficiali: emiliani con Rozzio dal 1' per la difesa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zamuner: "Sapevo di aver costruito una squadra forte, ma il mio Vicenza ha sorpreso tutti"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Immagine news Serie C n.3 Giugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto della stagione
Immagine news Serie C n.4 La Triestina torna a vincere. Marino: "Prestazione maiuscola, c'era voglia di fare risultato"
Immagine news Serie C n.5 Gubbio, dal Pineto arriva l'attaccante Mastropietro. Spina fa il percorso inverso
Immagine news Serie C n.6 Esperienza a centrocampo per il Catania: dal Trapani arriva Di Noia a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, rottura del crociato per Di Bari: ieri l'operazione al ginocchio
Immagine news Calcio femminile n.5 Non c'è spazio alla Juve, Alessia Capelletti cambia: giocherà 6 mesi al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio-Fiorentina apre l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?