Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1

Luci accese sulla 21ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via nella serata di ieri e si concluderà poi domani, domenica 25 gennaio, e vedrà quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.

Tra questi, anche Juve Stabia-Virtus Entella, gara che vedrà mister Abate in tribuna per squalifica.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Varnier, Giorgini, Bellich; Mannini, Correia, Leone, Zeroli, Cacciamani; Mosti; Candellone. All.: Beggi (Abate squalificato)

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Karic, Nichetti, Di Mario; Guiu, Franzoni; Debenedetti. All.: Chiappella.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Già giocata

Carrarese – Empoli 3-0

28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso

Sabato 24 Gennaio 2026

Ore 15.00 Cesena – Bari

Ore 15.00 Frosinone – Reggiana

Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella

Ore 15.00 Mantova – Venezia

Ore 15.00 Monza – Pescara

Ore 17.15 Modena – Palermo

Ore 19.30 Spezia – Avellino

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 42

Venezia 41

Monza 38

Palermo 37

Cesena 34

Modena 32

Catanzaro 31

Juve Stabia 30

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25

Avellino 25

Sudtirol 22

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Mantova 19

Sampdoria 18

Spezia 17

Bari 17

Pescara 14

*una gara in più