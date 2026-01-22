Juve Stabia, la stangata del Ministero dell'Interno: trasferte vietate per tre mesi
Arriva una nota ufficiale della Juve Stabia. Ecco il testo appena pubblicato:
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che il Ministero dell’Interno preso atto dei gravi disordini avvenuti nella serata del 10 gennaio 2026, in occasione dell’incontro di calcio Juve Stabia-Pescara, valevole per la 19° giornata del campionato di Serie BKT, addebitabili alle condotte dei tifosi della Juve Stabia, ha decretato la chiusura, per la durata di tre mesi, a decorrere dal 6 febbraio dei settori ospiti degli impianti sportivi dove la società “Società Sportiva Juve Stabia” disputerà gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri, nei confronti delle persone residenti nella Provincia di Napoli".
