Ufficiale Juve Stabia, arriva il giovane Okoro per rinforzare l'attacco. Era alla Juve Next Gen

Dopo due reti in 18 gare con la Juventus Next Gen per l'attaccante Okoro c'è il salto di categoria in Serie B. Il calciatore giocherà la seconda parte di stagione con la maglia della Juve Stabia. Questo il comunicato:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Venezia F.C. per l’acquisizione, a titolo temporaneo, dell’attaccante Alvin Okoro, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Vicenza il 26 marzo 2005, Alvin cresce nel settore giovanile del Venezia. Esordisce in Serie B con il Pordenone nella stagione 2021/22, prima di fare ritorno al Venezia per vestire la maglia della Primavera. Nella scorsa stagione, alla Vis Pesaro in Serie C, colleziona 36 presenze, realizzando 6 reti e 4 assist. Nella stagione in corso è alla Juventus Next Gen, con cui ha disputato 18 partite mettendo a segno 2 reti.

Il calciatore ha scelto il numero 90".