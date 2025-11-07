Juve Stabia-Palermo, i convocati di Inzaghi: ancora out Avella e Gyasi

Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Filippo Inzaghi per la gara di domani contro la Juve Stabia per la 12ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match vinto contro il Pescara non ci sono novità. Risultano, dunque, ancora assenti dalla distinta Michele Avella (portiere) e Emanuel Gyasi (centrocampista).

Portieri: Gomis, Bardi, Joronen

Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Diakité, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli

Centrocampisti: Palumbo, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane, Blin

Attaccanti: Brunori, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona

Sulla sfida del 'Menti' in programma domani pomeriggio il tecnico dei rosanero ha spiegato nel corso della conferenza stampa odierna: "Sul sintetico è un’altra partita, ma non voglio scuse. Loro sono abituati, però non m’interessa nulla, cercheremo di fare una grande gara. Abbiamo bisogno di una vittoria. Vogliamo ricominciare da dove abbiamo finito. Ci hanno voluto far sentire grandi, ma corazzate non ce n’è. Ogni partita è un esame, dalle sconfitte si può ripartire ancora più forte. Sono curioso di vedere cosa vogliamo fare da grandi. È una partita molto importante. Noi siamo il Palermo, vogliamo dare continuità. Voglio vedere se le sconfitte ci hanno rafforzato. Sono convinto che la squadra è pronta".