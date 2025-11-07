Juve Stabia, Abate: "Sarà un piacere trovare Inzaghi. Palermo step per la nostra crescita"

Dopo il rinvio del match infrasettimanale con il Bari e la sconfitta per 3-0 in casa del Modena, la Juve Stabia è pronta a tornare tra le mura amiche del 'Romeo Menti', dove sfiderà l'ostico Palermo: la gara, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani, sabato 8 novembre, con fischio di inizio del match fissato alle ore 17:15.

E come si legge sul portale mn24.it, dello stesso, ha parlato il tecnico gialloblù Ignazio Abate: "Finalmente torniamo a casa dopo lo tsunami, siamo molto contenti di questo. Ora ci aspettiamo la risposta del pubblico e la risposta della squadra che dovrà trascinare a sua volta il pubblico. Non bisognerà avere timore di nessuno, dobbiamo mettere in campo le nostre qualità e credere di poter fare risultato, imparando a stare in partita fino al 95’, non possiamo fermarci all’approccio iniziale. Non dobbiamo capitolare con 3 gol di scarto, bisogna imparare anche a perdere".

Una nota va quindi alla rosa a disposizione. "Aspettiamo la sosta per recuperare tutti al meglio, non ho mai avuto la rosa al completo. Pierobon e Gabrielloni, però, faranno parte della spedizione anche se non al meglio, Varnier è ancora una incognita. Però avere la rosa al completo aumenta il livello dell’allenamento e della competizione interna, quindi ribadisco che sarà poi un aspetto importante".

Conclude parlando del match: "Il Palermo sarà una squadra molto diretta un po’ come il Modena, il nostro step sarà nel vedere una crescita anche con la palla. Il risultato è condizionato da tremila variabili ma dobbiamo puntare sempre sulla prestazione perché ci sono ampi margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista fisico. Dobbiamo pensare a fare i punti che ci servono, non dobbiamo farci trascinare dai risultati. Inzaghi è un amico, son cresciuto con lui. È un top della categoria, sarà un piacere vederlo domani".