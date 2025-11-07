Monza, Bianco carica la squadra: “Non possiamo sbagliare, vogliamo tornare con i tre punti”

A due giorni dal match in casa del Pescara, Paolo Bianco, tecnico del Monza, ha analizzato i temi della sfida in terra abruzzese nel corso della consueta conferenza stampa:

"Non possiamo permetterci di sbagliare - si legge su Monza-News -, la Serie B non perdona perché è un campionato diverso da tutti gli altri. Il Pescara viene dalla pesante sconfitta col Palermo e in casa, tranne la prima gara col Cesena, non ha più perso.

Non guardo la classifica e le altre gare. Noi giocheremo per ultimi, ma dobbiamo stare sul pezzo e non farci condizionare da niente e da nessuno. Come dice Allegri, iniziamo a pensare alle altre squadre a febbraio/marzo. Finché noi vinciamo le altre possono fare quello che vogliono, se smettiamo di vincere allora sì che dobbiamo dare un occhio anche alle altre.

L'ambiente a Pescara? Sarà particolare e ostile, ma dobbiamo farci trovare pronti, leggendo i momenti della gara e sapendo soffrire. La squadra ha intrapreso una via molto definita, sarà sempre un test con noi stessi. Nella partita ci sono più partite, nei momenti di difficoltà sono curioso di vedere come reagiranno i ragazzi. Vogliamo tornare a casa coi tre punti. Se vinceremo sono convinto che lo faremo attraverso il gioco e l'identità.

Gli indisponibili? Alvarez sta meglio, speriamo di riaverlo dopo la sosta. Mota ha un problema e ieri si è fermato, valutiamo nelle prossime 48 come sta. Dovrebbe rientrare Petagna, che era tra gli indisponibili fino a ieri.