Juve Stabia, rischio porte chiuse al Menti: si attende la nota ufficiale del Giudice Sportivo
La Juve Stabia rischia di perdere il proprio pubblico. Secondo quanto ricostruito da vivicentro.it, il 'Romeo Menti' potrebbe essere chiuso per la prossima gara casalinga a causa di gravi episodi avvenuti in occasione della sfida contro il Pescara del 10 gennaio.
Stando ai referti delle Forze dell'Ordine, un gruppo di tifosi stabiesi avrebbe teso un agguato ad alcuni sostenitori abruzzesi all'altezza di uno snodo autostradale. Un episodio che si aggiunge a una situazione già delicata: lo stadio era formalmente sotto osservazione come una sorta di diffida per precedenti episodi di violenza.
La conseguenza diretta è ora la squalifica del campo, che comporterebbe la disputa della prossima partita casalinga a porte chiuse. Si attende solo l'ufficialità da parte del Giudice Sportivo.
Una tegola pesante per le Vespe, che fino a questo momento avevano fatto del 'Menti' un vero e proprio fortino: zero sconfitte in stagione tra le mura amiche. A complicare ulteriormente il quadro, il divieto di trasferta per i tifosi stabiesi, in vigore fino al 5 febbraio dopo mesi di applicazione.
Una situazione critica che rischia di penalizzare gravemente la squadra in un momento cruciale della stagione.
