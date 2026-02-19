Bologna con Castro dal 1', Italiano spiega: "Dallinga ha qualche problema alla caviglia"

Vincenzo Italiano, intervenuto a Sky Sport prima della sfida europea col Brann, ha commentato così le sue scelte di formazione e, in particolare, l'esclusione di Dallinga dall'undici titolare: "Ho scelto di dare continuità a chi ha fatto una buona prestazione a Torino. Castro partirà ancora avanti, mentre Bernadeschi è in ottime condizioni. Moro e Vitik per noi restano punti fermi. Dallinga ha qualche problema alla caviglia, per questo a Torino negli ultimi venti minuti abbiamo spostato Odgaard in quella zona del campo. In questo tipo di partite servono forza, quantità e sostanza, soprattutto sugli esterni: Cambiaghi ha grande gamba e può dare sostegno al terzino, come fa Bernardeschi. Abbiamo comunque diverse alternative per cambiare in corsa".

Le formazioni ufficiali di Brann-Bologna

Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Freyr Alexandersson.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.