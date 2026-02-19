Il Bologna è uscito dal tunnel? Di Vaio: "Due mesi duri per tanti motivi, ma col Toro grande vittoria"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida europea col Brann, commentando anche la crisi vissuta dai rossoblù negli ultimi mesi. Questo il suo specifico commento sullo 0-0 di novembre coi norvegesi e sul ritorno alla vittoria in campionato dell'ultimo turno col Torino: "In quel momento, anche se avevamo pareggiato 0-0, la squadra era in condizioni ottime, soprattutto dal punto di vista mentale. Giocavamo tante partite, ma vincevamo spesso ed eravamo in una posizione molto positiva anche grazie al campionato. Poi abbiamo attraversato un mese e mezzo, due mesi difficili per tanti motivi. Domenica c’è stata una grande vittoria, però, come ha sottolineato il mister, in questo periodo ci è mancata la continuità".

A partire da qui Di Vaio ha indicato la rotta per il Bologna, legando la sfida di Brann a un passaggio chiave del percorso: "La continuità deve passare da oggi, poi dalla prossima partita con l’Udinese e dal ritorno. C’è la volontà da parte dei ragazzi di ricominciare a fare le cose fatte per bene, di dare continuità ai risultati e soprattutto alle prestazioni, che è la cosa più importante".

Le formazioni ufficiali di Brann-Bologna

Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Freyr Alexandersson.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.