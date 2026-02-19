Bologna, Heggem: "Vogliamo riscattarci e andare lontano in Europa League"

Torbjorn Heggem, difensore del Bologna e originario di Trondheim, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del calcio d’inizio di Brann-Bologna, andata dei playoff di Europa League, presentando una sfida che sente in modo particolare anche per motivi personali.

Il centrale norvegese ha ricordato il precedente recente contro il Brann nella League Phase, una gara in cui i rossoblù non sono riusciti a vincere e che rappresenta ora una spinta ulteriore per cercare il riscatto in un incrocio ad altissima posta. Il legame con il calcio del suo Paese e la conoscenza del contesto rendono la sua testimonianza uno dei punti di riferimento del prepartita, in una serata che può indirizzare la stagione europea del Bologna.

Hai suggerito qualcosa di particolare ai tuoi compagni per vincere qui in Norvegia, nella tua terra?

"Sì, certo, ho parlato con i compagni. Però non è passato così tanto tempo da quando abbiamo giocato contro il Brann nella League Phase e visto che non abbiamo vinto quella partita, stasera vogliamo riscattarci. Proprio per questo lo staff e i miei compagni conoscono bene il Brann, forse ancora meglio di quanto lo conosca io. Direi che abbiamo lavorato e preparato al meglio questa partita. Devo dire che siamo pronti per questa sfida."

La vittoria di Torino può essere stata la svolta giusta per rimettere in carreggiata il Bologna?

"Sì, penso di sì, è stato davvero un grande sollievo per il gruppo. Nelle partite precedenti avevamo faticato tanto per ottenere i tre punti che volevamo e spesso c’era stata qualche situazione sfortunata, come i cartellini rossi o altri episodi. A Torino, invece, siamo riusciti a conquistare tre punti meritati e per una volta senza episodi contrari. Per questo penso che siamo sulla strada giusta, lo spirito adesso è quello giusto."

Che valore ha questa partita per il passaggio del turno e cosa rappresenta oggi l’Europa League per il Bologna?

"Questa partita ha un grande valore per superare il turno di playoff, perché l’Europa League in questa stagione è molto importante per il Bologna, per la squadra, per noi, per tutti quanti. Siamo ormai fuori dalla Coppa Italia, purtroppo non abbiamo ottenuto in campionato i punti che avremmo voluto in Serie A, e quindi è chiaro che questa competizione sta diventando l’obiettivo più importante per noi in questa stagione. Vogliamo provare ad andare lontano e battere il Brann stasera è il primo passo."