Baturina: "Se il Milan potesse fare più maglie di Modric saremmo contenti. La vogliamo tutti"

Martin Baturina, centrocampista offensivo del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 contro il Milan, commentando così la sfida: "Io penso che abbiamo giocato veramente bene contro una grande squadra e in un grande stadio, il pari è comunque un buon risultato, anche se non volevamo questo".

Qual è il suo segreto? Sta crescendo tanto.

"Mi sento molto, molto in fiducia. Ci sono giocatori tecnici, mi diverto molto… Non ci sono grandi segreti, bisogna solo continuare così e sperare per il meglio".

Giocare contro Modric per un croato è sempre speciale.

"Che posso dire di Luka, siamo amici grazie alla Nazionale, è un sogno giocare con e contro di lui. Sono felice che stia facendo molto bene con il Milan, è un traguardo enorme sfidarlo".

Le ha dato la sua maglietta?

"No, me l'ha data all'andata e ora l'ha data a Smolcic. Se il Milan ne può fare di più siamo tutti più contenti".