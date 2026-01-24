Juve Stabia, tegola Candellone? Il giocatore lascia anzitempo il campo per problema alla coscia

Possibili guai per la Juve Stabia, in campo in questo momento per la 21ª giornata del campionato di Serie B, che sta contrapponendo le vespe campane alla Virtus Entella; quando siamo entrati nel secondo tempo, la squadra gialloblù è in vantaggio per 1-0 (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).

Ma il problema che devono affrontare i campani, è proprio relativo all'autore del gol, Leonardo Candellone, costretto a lasciare il campo al minuto 23 del primo tempo, per un problema che pare essere al flessore della coscia sinistra; l'attaccante ha infatti abbandonato il terreno di gioco toccandosi l'arto, e vedremo più avanti se ci saranno complicazioni in merito o meno. Si dovrà ovviamente attendere la nota della società, dopo un eventuale controllo medico che sarà magari fatto.

Ricordiamo intanto che il numero 27 della Juve Stabia, con quello odierno che potrebbe valere anche tre punti, ha sinora segnato sette reti, di cui due da calcio di rigore.