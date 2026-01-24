Juve Stabia-Virtus Entella 1-0, le pagelle: la decide ancora Candellone, male Tiritiello

Risultato finale: Juve Stabia-Virtus Entella 1-0

JUVE STABIA

Confente 7 - Mette in ghiaccio la vittoria della Juve Stabia compiendo due interventi, nel primo tempo sul tiro da fuori di Guiu Vilanova e poi in pieno recupero si esalta sbarrando la strada a Cuppone.

Giorgini 6.5 - Presidia la sua zona di competenza in maniera precisa e attenta, sbarrando la strada agli esterni della Virtus Entella. Autoritario nel gestire palla sulla pressione portata dagli avversari mostrando personalità e concretezza.

Varnier 6 - Guiu Vilanova talvolta crea qualche grattacapo alla difesa delle vespe, lo fa mettendo in mostra qualità e corsa. Lui risponde da par suo limitandolo nella maniera migliore rimanendo sempre concentrato. Dal 46’ Ruggiero 6 - In una seconda parte della gara dove le “Vespe” a tratti soffrono il forcing avversario si fa trovare pronto.

Bellich 6.5 - In fase di non possesso soffre talvolta gli inserimenti di Franzoni, si propone in fase di non possesso alzandosi in fascia per facilitare la costruzione di gioco.

Mannini 6.5 - Viene preferito a Carissoni sfruttando al meglio l’occasione offerta dallo staff tecnico stabiese. Mette corsa e fosforo sulla fascia destra accompagnando la manovra in attacco, fondamentale la sua chiusura su Guiu al tramonto della prima frazione. Dal 72’ Gabrielloni 6 - Fa il suo ritorno in campo dopo diverse settimane, fondamentale il suo apporto in fase di non possesso cercando di tenere il pallone lontano dalla porta.

Mosti 6.5 - Fosforo e quantità nella zona nevralgica del campo, vince sistematicamente i duelli con i dirimpettai liguri. Cala nella parte finale della gara dove la Virtus Entella ci prova in tutti i modi a pareggiare.

Leone 6.5 - Consueta regia lucida mettendo in mostra un eccellente senso della posizione a precisione. Si libera del pallone sapendo sempre dove darlo e in quale direzione. Dal 72’ Pierobon 5.5 – Cerca qualche buona iniziativa unita a qualche errore evitabile.

Correia 7 – A tratti travolgente – soprattutto nella prima parte della gara – sempre pronto a rubare palla e gettarsi negli spazi con grande veemenza e cattiveria agonistica.

Cacciamani 6.5 – Una spina nel fianco nella retroguardia avversaria, nel secondo tempo solo un grande intervento di Colombi gli nega la gioia del raddoppio.

Zeroli 6.5 - Come a Bari mette lo zampino nel gol decisivo sfruttando l’ottimo assist di Mannini. I suoi inserimenti sono sempre precisi ed efficaci, forse gli manca qualcosa nei sedici metri ma la qualità non gli manca.

Candellone 6.5 – Firma il suo settimo sigillo stagionale – il terzo nelle ultime tre partite – con un ottimo inserimento su servizio puntuale di Zeroli. La sua gioia dura solo poco più di dieci minuti, deve abbandonare il campo per un guaio alla coscia. Dal 24’ Burnete 5.5 - Schierato quasi all’improvviso per l’infortunio di Candellone prova a fornire il suo apporto, cercando di dialogare con i compagni senza però incidere in avanti. Dal 89’ Maistro s.v

Ignazio Abate 6.5 - La sua squadra si mette alle spalle le polemiche per le porte chiuse e i provvedimenti contro i propri tifosi. Risponde presente mettendo in campo le sue caratteristiche, ovvero gioco, idee e personalità nella prima frazione. Non riesce a chiudere la gara rischiando il pareggio che poi arriva, ma viene annullato per fuorigioco millimetrico. Ma le Vespe hanno tutte le potenzialità per poter ambire ad un qualcosa in più di una salvezza.

VIRTUS ENTELLA

Colombi 7 - Incolpevole sul gol partita messo a segno da Candellone. Si fa trovare pronto a salvare il risultato in almeno tre circostanze tenendo a galla i suoi.

Parodi 5.5 - Parte come sua consuetudine a destra nel pacchetto arretrato ligure, non riesce a coprire il tempo in occasione del gol sull’inserimento di Candellone. Per tutto il primo tempo fatica ad assorbire gli inserimenti di Cacciamani e Zeroli. Meglio nella ripresa da centrale. Dal 75’ Fumagalli 6 - Gli viene strozzato l’urlo in gola per il fuorigioco di Cuppone, più intraprendenti dei compagni nel finale.

Tiritiello 5 - Non al meglio della condizione prova a stringere i denti. Si prende subito un giallo, poi sul gol cerca l’anticipo su Zeroli liberando uno spazio su cui si fionda Candellone. al 46’ Alborghetti 6 - Viene inserito come braccetto destro difensivo dando il suo contributo nelle due fasi.

Marconi 6 - Anche lui qualche responsabilità sul gol decisivo della Juve Stabia ce l’ha. Con il passar del tempo il suo rendimento cresce.

Bariti 5.5 - Pochi sprazzi del calciatore apprezzato in altre circostanze, soffre molto l’intraprendenza avversaria in fase di non possesso. Qualche sgroppata in avanti e nulla più. Dal 67’ Mezzoni 6 - Più efficace il suo apporto, non è un caso che i liguri producono il maggior sforzo dal momento del suo ingresso.

Karic 6 – Soffre in fase di non possesso la maggior prestanza avversaria. In avanti si fa vedere accompagnando la manovra in maniera incisiva

Nichetti 4.5 - Sovrastato a tratti dalla cerniera di centrocampo della Juve Stabia. Spesso l’Entella è costretta a saltare la linea mediana del campo per ovviare alle sue difficoltà. Non entra mai in partita. Dal 67’ Dalla Vecchia 6 - Propositivo e volitivo a cucire il gioco per i compagni, prova a dare fosforo e rapidità

Di Mario 6 -Ingaggia duelli rusticani con il vivace Mannini al quale concede qualcosa nel primo tempo, poi alla distanza esce mettendo sul piatto della bilancia le sue doti fisiche

Franzoni 6 - Non al meglio della condizione stringe i denti, accompagnando fino a quando può l’offensiva ligure, ci mette cuore e voglia fino alla fine.

Guiu Vilanova 5.5 - Si accende solo a sprazzi, suo l’unico tiro nel primo tempo ma in alcuni frangenti appare confusionario. Dal 75’ Cuppone 6.5 - Garantisce una ventata di freschezza ed imprevedibilità nel finale, sfortunato per il fuorigioco di pochi centimetri, nel finale Confente gli nega la gioia del pareggio

Debenedetti 6 - Ingaggia duelli rusticani con i difensori della Juve Stabia, soffre nella prima parte ma poi la sua fisicità gli permette di uscire alla distanza guadagnando punizioni in serie nella ripresa.

Andrea Chiappella 6 - La sua squadra dimostra di saper soffrire di fronte ad una compagine dal tasso tecnico maggiore. I liguri non muoiono mai disputando una ripresa tutto cuore e generosità.