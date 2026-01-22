Juve Stabia-Virtus Entella, disposte le porte chiuse. La nota del club campano
TUTTO mercato WEB
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che la gara Juve Stabia-Entella, valevole per la ventunesima giornata, seconda di ritorno, del campionato di Serie BKT, verrà disputata a porte chiuse come da comunicazione della prefettura di Napoli al seguito della determinazione n.4 del 20 gennaio 2026 richiesta dal CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), nella quale venivano richiesti provvedimenti a seguito dei gravi disordini verificatisi in data 10 gennaio 2026 al termine dell’incontro Juve Stabia-Pescara.
Il Prefetto ha pertanto disposto che la gara Juve Stabia–Virtus Entella, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso lo stadio “Romeo Menti”, venga disputata a porte chiuse.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile