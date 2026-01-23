Juve Stabia-Virtus Entella, i convocati di Abate: out Piscopo, torna Gabrielloni
Solo un cambio nei convocati del tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate rispetto a una settimana fa. Oltre ai soliti Morachioli e Battistella infatti sarà assente anche Piscopo per squalifica, ma rientrerà Gabrielloni. Presente l’uomo mercato Leone, sempre nel mirino dello Spezia, a centrocampo.
Portieri: Confente, Signorini, Boer
Difensori: Ruggero, Bellich, Varnier, Dalle Mura, Baldi, Carissoni, Giorgini, Mannini
Centrocampisti: Zeroli, Pierobon, Ciammaglichella, Correia, Maistro, Leone, Cacciamani, Mosti
Attaccanti: Burnete, Gabrielloni, Candellone, Dos Santos
