Juve Stabia, Zeroli: "Abate decisivo per la mia scelta. Mi piace molto Bellingham"

Giornata di presentazione in casa Juve Stabia per due dei nuovi acquisti del club campano: Kevin Zeroli e Matheus Priveato Luz Dos Santos. Queste le parole del centrocampista ex Monza e Milan riportate dai canali ufficiale delle Vespe:

“Sicuramente mi ha convinto il progetto, la chiamata del mister mi ha influenzato tanto perché già lo conoscevo. Mi son trovato benissimo all’esordio, penso di essermi inserito bene nel gruppo. Quando ero al Monza ho visto l’impatto, il tifo, ho notato sin da subito l’ambiente caloroso, cercherò di dare il massimo per questo club. Thiam mi ha parlato molto bene di questa società perché anche lui si è trovato benissimo. Penso che questo sia l’ambiente giusto per crescere ed incidere il più possibile.

Mi piace molto Bellingham, un tipo di giocatore che si inserisce e fa gol, e da cui prendo spunto. Sabato il mister mi ha chiesto di stare più vicino possibile a Candellone per sfruttare le mie caratteristiche. Mi hanno accolto tutti benissimo e penso sia la cosa più importante per un giocatore".