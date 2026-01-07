Juve Stabia, il fortino Menti per battere il Pescara. In arrivo Kevin Zeroli dal Milan

Trova conferma l’anteprima data dalla nostra redazione la settimana scorsa. Manca ancora l’ufficialità, ma Kevin Zeroli è un nuovo giocatore della Juve Stabia e si aggregherà a breve ai nuovi compagni per essere a disposizione nella prima gara del girone di ritorno. A Monza non ha trovato lo spazio che si aspettava e il Milan, dopo averlo richiamato alla base, ha accettato la corte della dirigenza campana che, dunque, porta avanti con coerenza la propria linea di mercato: nessuna spesa folle e priorità a talenti affamati e desiderosi di mettersi in vetrina in una piazza passionale. In attesa di capire se arriveranno anche un difensore, un esterno in alternativa a Carissoni e un attaccante, la Juve Stabia sta preparando la gara col Pescara con la speranza di portare a casa un successo che consentirebbe di allontanarsi molto dalla zona retrocessione e di fiondarsi stabilmente tra le grandi del campionato. Con Gorgone i biancazzurri hanno cambiato marcia, quantomeno sul piano dell’atteggiamento e del gioco come testimoniano i tre gol segnati a Catanzaro e la vittoria nello scontro diretto con la Reggiana. I gialloblu, però, in casa hanno un rendimento quasi da promozione diretta, subiscono pochissimi gol e sono ancora imbattuti pur avendo ospitato blasonate del calibro di Venezia, Monza e Palermo.

Quanto alla formazione, non dovrebbe cambiare molto rispetto all’undici che, pur soffrendo, ha chiuso il 2025 con un pesantissimo 1-0 sul Sudtirol. In porta Confente, difesa a tre con Bellich, Giorgini e Ruggero: la speranza è che possa essere nell’elenco dei convocati anche una colonna della retroguardia come Varnier, spesso assente per problemi fisici. Carissoni e Cacciamani riconfermati come quinti, in mediana Correia e Leone sono certi del posto mentre la terza maglia se la contendono Pierobon e Mosti, con il primo leggermente favorito. In avanti un rivitalizzato Maistro alle spalle di Candellone, in attesa del recupero di Gabrielloni. Piscopo, che non è in uscita ma piace alla Salernitana, ha perso posizioni nelle gerarchie e, in questo nuovo modulo, rischia di trovare meno spazio. La società, infine, spera in una massiccia partecipazione popolare: con il Sudtirol sfiorata quota 5mila spettatori, il club auspica il record stagionale per ripagare i calciatori, il ds e lo staff tecnico per un girone d’andata di alto livello e al di sopra delle aspettative generali.