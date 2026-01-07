Ufficiale Juve Stabia, ecco Zeroli a centrocampo. Abate l'aveva allenato nella Primavera del Milan

La Juve Stabia ha rinforzato il proprio centrocampo con l’arrivo di Kevin Zeroli che aveva iniziato la stagione con la maglia del Monza dove però aveva trovato poco spazio collezionando appena cinque presenze. Il centrocampista classe 2005 arriva in prestito dal Milan come si legge nell’apposita sezione dedicata al calciomercato sul sito della Lega B.

Per Zeroli dunque ci sarà nuovamente l’opportunità di lavorare con quel Ignazio Abate che l’aveva allenato nel settore giovanile proprio dei rossoneri. Il centrocampista era infatti uno degli elementi chiave della sua Primavera tanto da conquistare anche la chiamata della prima squadra nella stagione 2023/24 quando fece l’esordio e mise assieme tre presenze.

Adesso si attende il comunicato ufficiale delle Vespe, che hanno però anticipato il suo arrivo sui social, per sapere se si tratterà di prestito secco o se ci sarà un diritto d’opzione per il suo acquisto.