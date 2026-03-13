La rinascita di Di Nardo: "Ho pensato di smettere. Ora voglio la salvezza col Pescara. E restare"

“Sono contento di quanto sto facendo, ma ancora di più del rendimento della squadra. Dobbiamo continuare così perché non è finita”. Intervistato da Il Centro l’attaccante Antonio Di Nardo ha parlato del suo momento personale, della corsa salvezza e anche del futuro: “I gol contano, sono benzina per noi attaccanti e io immaginavo e speravo di fare così. Non mi meraviglio, ma continuo a lavorare sempre più duramente per ottenere ancora di più. La fame mi ha sempre caratterizzato durante la mia risalita. - prosegue Di Nardo - Mi sveglio tutte le mattine con il pensiero fisso della salvezza. Il primo obiettivo è questo, poi a livello personale spero di fare più gol possibili per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo”.

Di Nardo poi parla delle difficoltà del suo percorso, come di quando è finito fuori rosa ad Arezzo o di quando non riusciva a segnare in Serie D e anche di aver pensato di mollare il calcio proprio durante l’esperienza in Toscana in Serie C quando le richieste di mercato non arrivavano ("Il periodo più duro è stato durante la stagione di Arezzo. Ero fuori rosa. L’estate successiva non avevo ricevuto richieste e nessuno mi voleva. Giustamente, un attaccante che segna due gol in tre anni non ha mercato. Ho pensato. meglio smettere"). Fu suo fratello allora a convincerlo a continuare per sognare un riscatto come quello che sta vivendo oggi.

Spazio poi al futuro con la voglia di segnare un percorso a Pescara: “Ho un contratto per altri due anni, qui sto benissimo e penso solo alla salvezza. - conclude Di Nardo – Insigne e Brugman, oltre agli altri nuovi, hanno portato un’enorme qualità e non serve neanche che lo dica”.