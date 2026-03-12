Pescara, Di Nardo sulla salvezza: "La meritiamo e la centreremo. Senza fare calcoli"

“La sfida contro il SudTirol di domenica prossima si prospetta tosta e difficile. Sono una squadra fisica con un tecnico che ha tanta esperienza in Serie B. Ma andremo a Bolzano per giocarcela come sempre”. Il centravanti del Pescara Antonio Di Nardo parla così in vista della prossima sfida di campionato che mette gli abruzzesi di fronte a una rivale per la salvezza che sembra però essersi tolta quasi definitivamente dalle secche della classifica.

Spazio poi a una possibile tabella salvezza: “No ne facciamo, non facciamo alcun calcolo e affronteremo un’avversaria alla volta. - spiega Di Nardo a Rete8 - È tutto nelle nostre mani per poter centrare l’obiettivo”.

Il classe ‘98 si sofferma anche sul suo momento di forma con undici reti realizzate e ben tre doppiette nelle ultime quattro gare che hanno riacceso le speranze di salvezza del Pescara: “Il segreto? Mi impegno da tanti anni, non mollo mai e ci credo sempre. Poi, ovvio, ci sono amore e passione per questo gioco. Servono altresì coraggio e costanza. Parlando della squadra, meritiamo la salvezza e la centreremo”.