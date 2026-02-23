Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Dopo oltre due mesi si è interrotto il digiuno dal gol di Antonio Di Nardo, centravanti del Pescara, nella difficile trasferta in casa del Venezia, primo in classifica in Serie B.
Una prestazione, quella dell'attaccante napoletano, che ha tenuto in partita la formazione di Giorgio Gorgone, anche al di là dei pronostici della vigilia. Numeri alla mano, per la prestazione offerta il Delfino avrebbe, infatti, meritato qualcosa in più (2.66 di xG, 16 tiri totali, 4 nello specchio e 3 grandi occasioni create), con il pareggio che non sarebbe stato assolutamente demeritato.
Per il centravanti ex Campobasso, quella del “Penzo” può essere davvero la gara della svolta. Dopo la rete dello scorso 8 dicembre nell'1-1 contro il Bari, il gol era diventato quasi un incubo. Il bottino stagionale sale così a 7 reti e 2 assist, con una media voto TMW prossima alla sufficienza.
Incantesimo che si è spezzato, anche se privo di punti all'attivo. Un gol che non ha portato punti, ma che potrebbe valere più di un pareggio in termini psicologici.
Per il Pescara, in piena lotta salvezza, ritrovare il proprio centravanti significa ritrovare un punto di riferimento. La Vipera è tornata a mordere. E non può che essere una nota positiva per la lotta salvezza degli abruzzesi.
