Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia

Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il VeneziaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 16:00Serie B
Luca Bargellini

Dopo oltre due mesi si è interrotto il digiuno dal gol di Antonio Di Nardo, centravanti del Pescara, nella difficile trasferta in casa del Venezia, primo in classifica in Serie B.

Una prestazione, quella dell'attaccante napoletano, che ha tenuto in partita la formazione di Giorgio Gorgone, anche al di là dei pronostici della vigilia. Numeri alla mano, per la prestazione offerta il Delfino avrebbe, infatti, meritato qualcosa in più (2.66 di xG, 16 tiri totali, 4 nello specchio e 3 grandi occasioni create), con il pareggio che non sarebbe stato assolutamente demeritato.

Per il centravanti ex Campobasso, quella del “Penzo” può essere davvero la gara della svolta. Dopo la rete dello scorso 8 dicembre nell'1-1 contro il Bari, il gol era diventato quasi un incubo. Il bottino stagionale sale così a 7 reti e 2 assist, con una media voto TMW prossima alla sufficienza.

Incantesimo che si è spezzato, anche se privo di punti all'attivo. Un gol che non ha portato punti, ma che potrebbe valere più di un pareggio in termini psicologici.

Per il Pescara, in piena lotta salvezza, ritrovare il proprio centravanti significa ritrovare un punto di riferimento. La Vipera è tornata a mordere. E non può che essere una nota positiva per la lotta salvezza degli abruzzesi.

Articoli correlati
Pescara, Di Nardo sempre più al centro dell'attacco. E presto rinnoverà per 2 anni... Pescara, Di Nardo sempre più al centro dell'attacco. E presto rinnoverà per 2 anni
Pescara, Di Nardo: "Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ne usciremo tutti insieme"... Pescara, Di Nardo: "Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ne usciremo tutti insieme"
Pescara, Di Nardo firma il pari col Venezia: "Pensare che 2 anni fa retrocedevo in... Pescara, Di Nardo firma il pari col Venezia: "Pensare che 2 anni fa retrocedevo in Eccellenza..."
Altre notizie Serie B
Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il... Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono... Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina... Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo... Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo
Juve Stabia, Scacciavillani e Sade: "Vogliamo essere un riferimento. Puntiamo alla... Juve Stabia, Scacciavillani e Sade: "Vogliamo essere un riferimento. Puntiamo alla Serie A"
Serie B, i migliori assistman alla 26ª giornata: Calò del Frosinone in doppia cifra... Serie B, i migliori assistman alla 26ª giornata: Calò del Frosinone in doppia cifra
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
3 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
4 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling Jr
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Perché l'uccisione di un narcos messicano può mettere a rischio il Mondiale: la testimonianza
Immagine top news n.1 Ci siamo con la firma sul contratto: il prossimo allenatore del Torino sarà D'Aversa
Immagine top news n.2 Inter, Chivu verso il Bodo/Glimt: "Consapevoli di poterla ribaltare. Dumfries? Vedremo..."
Immagine top news n.3 Perché il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni spiegato coi numeri
Immagine top news n.4 Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppo
Immagine top news n.5 Troilo eroe a San Siro, il padre: "Non gli importa dello scudetto, lui pensa a salvarsi e... al Mondiale"
Immagine top news n.6 Gasperini ne fa 3 alla Cremonese e aggancia il Napoli. Poi parla del paragone Roma-Atalanta
Immagine top news n.7 Un gol e altre mille polemiche. La sconfitta contro il Parma allontana lo Scudetto dal Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Michelangelo Rampulla: "Juve, a Di Gregorio adesso servirebbe una pausa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve, 4° posto a rischio. Champions, Inter unica che ce la farà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, che tegola Gaspar! Arriva il report medico dopo l'infortunio contro l'Inter
Immagine news Serie A n.2 Il Bodo/Glimt pronto a respingere la rimonta dell'Inter: la rifinitura dei norvegesi a San Siro
Immagine news Serie A n.3 Vergognoso uscire contro il Bodo? Chivu stizzito: "No, l'Inter lo rispetta. E la Serie A non c'entra"
Immagine news Serie A n.4 Alex Jimenez: "Nico Paz è sempre stato speciale: al Real giocava sempre coi più grandi"
Immagine news Serie A n.5 Il Bodo/Glimt si è preparato per San Siro: nei giorni scorsi i norvegesi erano in ritiro a Marbella
Immagine news Serie A n.6 Scudetto quasi in cassaforte, ora l'Inter vuole il cambio di passo in Champions. Soprattutto da Marcus Thuram
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.2 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Immagine news Serie B n.3 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.5 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Immagine news Serie B n.6 Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Quanto pesano le panchine: per Raffaele secondo esonero alla guida di una big
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, rinforzo a centrocampo: preso lo svincolato Mattia Viviani
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Giuseppe Raffaele sollevato dall'incarico. Via anche il vice Ferrari
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Raffaele addio. Al suo posto si avvicina la nomina di Serse Cosmi
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, citofonare Mandorlini. Padre e figlio in vista del big match contro l'Arezzo
Immagine news Serie C n.6 La Torres ristruttura casa. Via libera ai lavori di riqualificazione da parte del Comune
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV