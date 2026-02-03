Sampdoria, sirene greche per Coucke: l'Atromitos tratta per il portiere belga

Se la sezione di calciomercato in Italia si è conclusa nella serata di ieri, non è così in altri paesi europei che danno dunque l’opportunità alle società di avere ancora l’occasione di cedere quei giocatori che sono ormai fuori dal progetto, ma a cui non è stata trovata una sistemazione entro il due febbraio. Fra questi c’è anche il portiere della Sampdoria Gaetan Coucke, appena due presenze in stagione, retrocesso ormai a terza scelta dietro Ghidotti e il neo acquisto Martinelli.

Secondo quanto riferito da Transferfeed.com il belga classe ‘98 potrebbe però partire nei prossimi giorni per approdare in Grecia e vestire la maglia dell’Atromitos. Il club infatti è alla ricerca di un portiere dopo l’infortunio di Koselev e avrebbe avviato i contatti con il club ligure per il calciatore. Le parti avrebbero già trovato un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto.

L’esperienza di Coucke in Italia si chiude dunque dopo appena sei mesi con il portiere che dunque tenterà maggiore fortuna in un altro campionato estero dopo aver militato a lungo in patria e per un anno aver difeso i pali dell’Al-Orobah in Arabia Saudita.