La Sampdoria pesca in Romania per il futuro: in arrivo il centrocampista Bota

La Sampdoria non pensa solo alla prima squadra, ma lavora anche in prospettiva pescando dai mercati esteri. Come si legge su Primasport.ro il club blucerchiato avrebbe infatti trovato l’accordo con il centrocampista Alexandru Bota, classe 2008, in forza all’Universitatea Cluj dove in questa stagione è sceso in campo in tre occasioni, che vanno a sommarsi alle sette presenze accumulate nella passata annata.

Il giovane centrale di centrocampo sarebbe infatti sul punto di lasciare il club in cui è nato e cresciuto per approdare in Serie B e iniziare la sua nuova avventura calcistica probabilmente partendo dalla Primavera blucerchiata.

Per la società genovese un colpo in prospettiva, Bota vanta anche tre presenze e un gol con l’Under 18 della Romania, che va a sommarsi a quelli già messi a segno per la prima squadra e ne fanno sempre più una protagonista del mercato invernale.