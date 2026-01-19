Magalini-Bari, una storia complicata arrivata al capolinea

Ennesimo ribaltone in casa Bari. Dopo la sconfitta contro la Juve Stabia e con la squadra scivolata al penultimo posto in classifica, la dirigenza biancorossa ha deciso di esonerare il tecnico Vincenzo Vivarini e il direttore sportivo Giuseppe Magalini.

Una scelta, quest’ultima, che sorprende soprattutto per le tempistiche: siamo infatti nel pieno della sessione invernale di calciomercato. Una decisione che certifica però come il rapporto tra il dirigente, la piazza e la proprietà fosse ormai compromesso da tempo.

In più occasioni la tifoseria del Bari si era apertamente schierata contro Magalini, con striscioni esposti in città e fischi al San Nicola. L’arrivo di Vivarini, subentrato a Caserta, e una campagna acquisti che finora non ha prodotto i sussulti sperati, non sono bastati a invertire la rotta nonostante una situazione di classifica sempre più preoccupante.

Ironia della sorte, al posto di Vivarini arriverà in panchina Moreno Longo, proprio l’allenatore che Magalini aveva portato a Bari nell’estate del 2024. L’ex Como, però, troverà dietro la scrivania una dirigenza rinnovata: resterà infatti il solo Valerio Di Cesare, vice di Magalini, ora promosso direttore sportivo per guidare il club in questa delicata fase di mercato.