Magalini-Bari, una storia complicata arrivata al capolinea
Ennesimo ribaltone in casa Bari. Dopo la sconfitta contro la Juve Stabia e con la squadra scivolata al penultimo posto in classifica, la dirigenza biancorossa ha deciso di esonerare il tecnico Vincenzo Vivarini e il direttore sportivo Giuseppe Magalini.
Una scelta, quest’ultima, che sorprende soprattutto per le tempistiche: siamo infatti nel pieno della sessione invernale di calciomercato. Una decisione che certifica però come il rapporto tra il dirigente, la piazza e la proprietà fosse ormai compromesso da tempo.
In più occasioni la tifoseria del Bari si era apertamente schierata contro Magalini, con striscioni esposti in città e fischi al San Nicola. L’arrivo di Vivarini, subentrato a Caserta, e una campagna acquisti che finora non ha prodotto i sussulti sperati, non sono bastati a invertire la rotta nonostante una situazione di classifica sempre più preoccupante.
Ironia della sorte, al posto di Vivarini arriverà in panchina Moreno Longo, proprio l’allenatore che Magalini aveva portato a Bari nell’estate del 2024. L’ex Como, però, troverà dietro la scrivania una dirigenza rinnovata: resterà infatti il solo Valerio Di Cesare, vice di Magalini, ora promosso direttore sportivo per guidare il club in questa delicata fase di mercato.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.