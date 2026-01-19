Ufficiale
Bari, non solo mister Vivarini. Anche il direttore sportivo Magalini è stato esonerato
Non solo il tecnico Vincenzo Vivarini. Il Bari ha deciso per una rivoluzione totale esonerando anche il direttore sportivo Magalini per cercare di porre rimedio a una crisi che vede i pugliesi attualmente penultimi in Serie B. Questa la nota della società biancorossa:
"SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini.
Al dirigente lombardo va il ringraziamento per quanto fatto in questo anno e mezzo di collaborazione portata avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni".
Quasi certamente per la sostituzione si opterà per la soluzione interna con la promozione di Valerio Di Cesare che finora ha vestito i panni del vice ds.
