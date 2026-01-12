Bari, sciolte le riserve: si va avanti con la struttura attuale. Rimangono Vivarini e Magalini

Una giornata piuttosto calda in casa Bari, con la sconfitta di Carrara che ha aperto una voragine a una crisi già piuttosto accesa: quartultimo posto in classifica nel campionato di Serie B per i galletti, e nuovi summit societari che quest'oggi avrebbero deciso in merito alle posizioni non solo di mister Vincenzo Vivarini ma anche del Direttore Sportivo Giuseppe Magalini e del suo vice Valerio Di Cesare. Niente però cambierà, perché il club ha deciso di andare avanti con la struttura sportiva attuale.

A riferirlo, è il sito pianetabari.com, che parla di un'intesa raggiunta tra tutte le componenti per evitare che la già disastrata stagione diventi mortale: salvare la categoria è obiettivo comune, ed ecco quindi che a tal proposito son stati decisi tre acquisti che arriveranno entro la giornata di sabato. Uno di questi, con molta probabilità Marvin Cuni, attaccante classe 2001 ora in forza alla Sampdoria, terzultima in classifica in Serie B con gli stessi punti del Bari.

E proprio sul mercato, come riferiva tuttobari.com, erano state queste le dichiarazioni di Vivarini dopo il ko in Toscana: "È tutto una guerra, preferisco non commentare. Io, personalmente, sono cosciente di tutte le problematiche sin da quando sono arrivato, ma devo essere concentrato sul campo: la situazione ora è preoccupante".