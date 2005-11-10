Caso Manchester City, Alosi rassicura il Palermo: "Non rischia nulla a livello sportivo"TMW
Tommaso Maschio
In una lunga intervista rilasciata a TMW l’avvocato Pietro Alosi si è soffermato sulla situazione che sta attraversando il Manchester City in Inghilterra dove è accusato di oltre cento violazioni finanziari che potrebbero portare alla revoca dei titoli vinti negli ultimi anni oltre che alla retrocessione nelle serie minori del club. Una situazione a cui anche a Palermo guardano con interesse visto che il club rosanero ha la proprietà in comune con il City.
Cosa rischiano le squadre del gruppo
Aloisi spiega che le squadre appartenenti al City Football Group non dovrebbero essere preoccupate da quanto sta accadendo in Inghilterra, almeno dal punto di vista sportivo: "Non vedo problemi. Chiaramente un'esclusione dal campionato potrebbe avere una refluenza economica per le squadre del gruppo ma è difficile che ciò possa accadere".
Nei panni di un tifoso del Palermo, del Girona o del New York City starebbe tranquillo?
"Ritengo di sì. Dal punto di vista sportivo non potrebbero esserci problemi. Una grossa sanzione economica invece potrebbe avere una rilevanza importante per l'economia del gruppo. Un'esclusione dal campionato - che è veramente difficile da prendere in considerazione - ovviamente avrebbe conseguenze gravi per tutti. Ma sul piano sportivo, direttamente, per Palermo, Girona o altre squadre del gruppo, non vedo alcun problema legato al caso Manchester City".