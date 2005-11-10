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Esclusiva TMW

Avv.Pietro Alosi: "Tutto sul caso Manchester City e gli scenari legali per il gruppo"

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
autore
Alessio Alaimo
ieri alle 23:59A tu per tu
14.10.2026 23:59A tu per tu
Fonti preferite
Foto Federico SerraTUTTOmercatoWEB
Foto Federico Serra

Manchester City nell'occhio del ciclone. Centocinquindici violazioni finanziarie contestate, una situazione destinata inevitabilmente a far discutere gli addetti ai lavori del mondo del calcio e non solo. Ma cosa rischia il Manchester City e quali sono gli scenari sul piano legale? TuttoMercatoWeb.com lo ha chiesto all'Avvocato Pietro Alosi del Foro di Palermo, esperto di diritto sportivo, membro della Cassa Forense e membro del Collegio dei Probiviri dell'AIAC.

Avvocato, ci spiega il caso Manchester City?
"Questa vicenda nasce dal 2018 quando un gruppo di giornalisti ha pubblicato degli articoli relativi a delle presunte violazioni che il Manchester City avrebbe fatto sul piano economico. La Federazione Inglese ha portato avanti un'indagine evidenziando quali potevano essere le violazioni finanziarie. La Uefa aveva escluso il Manchester City dalle competizioni, il TAS invece aveva poi revocato la sanzione economica e sportiva. Sembrava che tutto fosse finito così invece la Federazione Inglese ha riaperto le verifiche del caso. Fino alle ultime contestazioni".

Cosa viene contestato?
"In buona sostanza sembrerebbe che il Presidente del Manchester City facendo dei contratti di pubblicità avesse indicato importi maggiori rispetto a quello che era l'introito pubblicitario contribuendo personalmente e alzando quindi le entrate. Si dice anche che sarebbero stati gonfiati i ricavi. Dunque si tratterebbe di una modifica della regolarità finanziaria".

Può esserci un effetto domino?
"Intanto il Manchester City ha fatto ricorso. Una commissione dovrà esaminare tutto ciò che è avvenuto. L'eventuale condanna inglese però non avrebbe alcuna influenza o refluenza sulla UEFA. Si è parlato della revoca delle vittorie ottenute in campo europeo: assolutamente no. A meno che non si riaprano le contestazioni legate alla UEFA. Ma vi è un problema di prescrizione, per la UEFA è di cinque anni, non si possono quindi riprendere in esame fatti accaduti più di cinque anni fa".

Dallo scenario peggiore a quello più realistico: cosa può succedere?
"L'esclusione del campionato è una possibilità estrema. Il Manchester City peraltro si difende facendo sapere che ha tutto in regola. Posso invece ipotizzare che la società possa subire una penalità in classifica in campionato".

E per le squadre del gruppo?
"Non vedo problemi. Chiaramente un'esclusione dal campionato potrebbe avere una refluenza economica per le squadre del gruppo ma è difficile che ciò possa accadere".

Nei panni di un tifoso del Palermo, del Girona o del New York City starebbe tranquillo?
"Ritengo di sì. Dal punto di vista sportivo non potrebbero esserci problemi. Una grossa sanzione economica invece potrebbe avere una rilevanza importante per l'economia del gruppo. Un'esclusione dal campionato - che è veramente difficile da prendere in considerazione - ovviamente avrebbe conseguenze gravi per tutti. Ma sul piano sportivo, direttamente, per Palermo, Girona o altre squadre del gruppo, non vedo alcun problema legato al caso Manchester City".

Il blocco del mercato per il Manchester City potrebbe essere un'ipotesi?
"Ritengo di no".

Questa vicenda porterà i proprietari di gruppi a prestare maggiore attenzione?
"Sicuramente sì. Se dovessero emergere davvero delle violazioni importanti, l'UEFA dovrebbe porsi qualche domanda sul rispetto del FairPlay e dei parametri economici".

© Riproduzione riservata
Avv.Pietro Alosi: "Tutto sul caso Manchester City e gli scenari legali per il gruppo"

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