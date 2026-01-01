Serie B, da Reinhart a Rover: ecco la top e flop della Reggiana

Dopo il miracolo dello scorso anno, Davide Dionigi ci ha preso gusto e sta guidando la Reggiana verso un'altra impresa. Nonostante mille difficoltà, con una rosa decimata dagli infortuni, la Reggiana ha chiuso il 2025 al dodicesimo posto, in piena sona salvezza, a sole sei lunghezze dalla zona playoff. In risultato ottimo, considerando anche il fatto che nelle ultime 5 uscite sono arrivate ben 4 sconfitte. Di seguito il meglio e il peggio della rosa emiliana nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

La Reggiana può contare su un gruppo di uomini chiave che stanno garantendo continuità di rendimento. In vetta c’è Reinhart, riferimento costante per qualità e affidabilità, seguito da Motta e Marras. Completano la cinquina Portanova e Magnani, due pilastri nello scacchiere granata.

1. Reinhart (Reggiana) 6.21 (12)

2. Motta (Reggiana) 6.19 (18)

3. Marras (Reggiana) 6.19 (16)

4. Portanova (Reggiana) 6.14 (18)

5. Magnani (Reggiana) 6.14 (11)

FLOP 5

Sul fronte opposto ci sono diversi elementi che stanno faticando a trovare continuità e brillantezza. Rover e Charlys guidano la classifica dei meno incisivi, mentre Papetti e Bonetti non stanno rendendo secondo le aspettative. Chiude Bertagnoli, anche lui al di sotto degli standard abituali.

1. Rover (Reggiana) 5.71 (12)

2. Charlys (Reggiana) 5.71 (12)

3. Papetti (Reggiana) 5.85 (17)

4. Bonetti (Reggiana) 5.85 (10)

5. Bertagnoli (Reggiana) 5.86 (14)